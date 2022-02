Da Redação

'BBB 22': Bárbara é eliminada do reality com 86% dos votos

Bárbara foi a quarta eliminada do "BBB 22". A sister disputava o paredão ao lado de Natália e Arthur Aguiar. Na votação, a modelo recebeu 86,02%. Já Natália ficou com 9,03% e Arthur Aguiar com 4,95%.

Este foi o primeiro paredão de Bárbara, que venceu a primeira prova de resistência e garantiu a permanência na primeira semana na casa. Já Natália encarou seu terceiro paredão e Arthur, o segundo seguido.

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt analisou como os três chegaram ao paredão. "Aqui estão três personagens que se entraram. Que não se escondem, falam o que pensam. Arthur declarou que se sente sozinho. Tentou uma aliança e não conseguiu. Por duas semanas seguidas é alvo da líder. Natália é o alvo da casa. Quem recebeu mais votos. Foi para todos os paredões possíveis, só não foi quando recebeu imunidade. Bárbara não é o alvo de quase ninguém. No entanto os três acabaram no paredão para correr o mesmo risco. Bárbara fez alianças poderosas, não teve crise com ninguém. Quem jogou mal? Quem merece sair? Quem continuar é porque está forte? Em algum momento a combinação das pessoas pode ser desfavorável para você", pontuou o apresentador.

Na conversa com Tadeu, Bárbara confessou que já esperava a eliminação. "Estava sentindo. Infelizmente. Eu estava meio que me despedindo do pessoal. Mas são coisas do jogo. Espero não estar muito cancelada, que o público tenha paciência comigo".

Ao ser perguntada se a aliança com Jade Picon a atrapalhou, Bárbara confessou que sim. "De certa forma, sim. Mas é o preço que a gente paga pelas alianças e por circunstâncias do jogo. Não me arrependo de nenhuma aliança. Sei que cometi erros, mas não esperava ser perfeito. Me entregar que é o principal, eu me entreguei".