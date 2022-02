Da Redação

BBB 22: Anitta pede a eliminação de Rodrigo

A cantora Anitta usou as redes sociais neste domingo para dissertar sobre o entretenimento e pedir a saída do participante do "BBB 22", Rodrigo Mussi.

O gerente comercial está no seu primeiro paredão ao lado de Natália Deodato e Jessilane Alves.

No Twitter, a cantora citou situações envolvendo o brother e outras pessoas da casa, como da vez que ele chamou a travesti Linn da Quebrada de "traveco":

Vale lembrar que no começo do BBB 22, Anitta disse estar "apaixonada" por Rodrigo. Após os últimos acontecimentos envolvendo o gerente comercial, a cantora mudou o seu foco para o brother Paulo André.

"Tá ladeira abaixo esse crush hein? Pra que fui me precipitar?", escreveu Anitta no Twitter, na ocasião.