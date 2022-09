BBB 2023: Yasmin Brunet é a primeira famosa sondada para o camarote

Da Redação

A modelo Yasmin Brunet, em mais de uma ocasião, demonstrou seu interesse em participar de uma edição do Big Brother Brasil. A brasileira chegou a usar seu perfil do Instagram para publicar sobre seu desejo de encarar esse desafio.

Os esforços não foram em vão, porque os pedidos chegaram aos ouvidos de Boninho. Conforme informações do Extra, uma equipe da produção da 23º edição do reality show entrou em contato com Brunet para negociar sua ida para a casa mais vigiada do país, em janeiro do ano que vem.

A internet já aponta para um possível favorecimento para a primeira suposta candidata do time camarote: a modelo possui uma rivalidade com a "ex-amiga" Jade Picon, que participou do BBB 2022 e que está vivendo um affair com Gabriel Medina, ex de Yasmin.

Com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, ela é um destaque e tanto para o reality da Globo.





Fonte: Informações da Banda B.

