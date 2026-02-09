Barriguinha de Virginia levanta suspeita de gravidez e web reage
Durante o ensaio técnico da Grande Rio, a influenciadora não passou despercebida; veja vídeo
Virginia Fonseca participou do ensaio técnico da escola de samba Grande Rio no último domingo (08), no Carnaval do Rio de Janeiro, e chamou a atenção nas redes sociais ao levantar especulações sobre uma possível gravidez. Internautas passaram a comentar que a influenciadora aparentava estar com a barriga levemente saliente durante o desfile.
Nos comentários, fãs dividiram opiniões. Enquanto alguns apontaram a possibilidade de gestação, outros levantaram hipóteses diferentes, como inchaço natural do corpo, período menstrual ou até efeitos de treinos intensos. As especulações ganharam força após a repercussão de imagens e vídeos publicados nas redes sociais.
Virginia, no entanto, não comentou diretamente os rumores. Em publicação após o ensaio, a influenciadora celebrou a experiência na Marquês de Sapucaí, destacando a energia do evento, mesmo sob chuva. “Ensaio técnico concluído com sucesso e debaixo de chuva. Energia surreal, todo mundo ali pelo mesmo propósito, feliz mesmo com o temporal”, escreveu.
Para a ocasião, Virginia apostou em uma fantasia inspirada em um caranguejo, predominantemente vermelha, símbolo de força e resistência. Nos comentários da publicação, o namorado, o jogador Vini Jr., deixou uma mensagem carinhosa à influenciadora: “Você tem o flow”.
virginia cobrindo a barriga com um caranguejo e aparentemente “inchada” de lado… se ela não tiver grávida, tô doida demais pic.twitter.com/8SyAmn9r88— escrava da OAB (@thaiisportela) February 9, 2026
