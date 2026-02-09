Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
VEM AÍ?

Barriguinha de Virginia levanta suspeita de gravidez e web reage

Durante o ensaio técnico da Grande Rio, a influenciadora não passou despercebida; veja vídeo

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 15:44:39 Editado em 09.02.2026, 15:44:35
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Barriguinha de Virginia levanta suspeita de gravidez e web reage
Autor Virginia Fonseca durante ensaio técnico - Foto: Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca participou do ensaio técnico da escola de samba Grande Rio no último domingo (08), no Carnaval do Rio de Janeiro, e chamou a atenção nas redes sociais ao levantar especulações sobre uma possível gravidez. Internautas passaram a comentar que a influenciadora aparentava estar com a barriga levemente saliente durante o desfile.

→ Leia mais: Ana Castela fica indignada após manicure cobrar R$ 1.300: ‘Roubo’

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nos comentários, fãs dividiram opiniões. Enquanto alguns apontaram a possibilidade de gestação, outros levantaram hipóteses diferentes, como inchaço natural do corpo, período menstrual ou até efeitos de treinos intensos. As especulações ganharam força após a repercussão de imagens e vídeos publicados nas redes sociais.

Virginia, no entanto, não comentou diretamente os rumores. Em publicação após o ensaio, a influenciadora celebrou a experiência na Marquês de Sapucaí, destacando a energia do evento, mesmo sob chuva. “Ensaio técnico concluído com sucesso e debaixo de chuva. Energia surreal, todo mundo ali pelo mesmo propósito, feliz mesmo com o temporal”, escreveu.

Para a ocasião, Virginia apostou em uma fantasia inspirada em um caranguejo, predominantemente vermelha, símbolo de força e resistência. Nos comentários da publicação, o namorado, o jogador Vini Jr., deixou uma mensagem carinhosa à influenciadora: “Você tem o flow”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Informações: Metrópoles

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CARNAVAL 2023 ensaio técnico especulações de gravidez Grande Rio INFLUENCIADORES Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline