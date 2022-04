Da Redação

'Barbie humana' já gastou cerca de R$ 1 milhão em cirurgias

Uma australiana, que se autodenomina "Barbie humana", já gastou aproximadamente R$ 1 milhão de reais (200 mil dólares australianos) em procedimentos cirúrgicos. Tara Jayne McConachy, de 33 anos, tem o objetivo de se transformar na boneca.

A modelo, que também diz ser enfermeira estética, aumentou os seios cinco vezes, fez seis plásticas no nariz, além de aplicações de botox e preenchimento labial.



Em uma rede social, Tara reúne mais de 151 mil seguidores. Ela publica fotos onde mostra o resultado dos procedimentos que fez.

Nas postagens, com fotos de biquíni, Tara se divide entre frases motivacionais e outras provocativas. A modelo também usa o OnlyFans para falar sobre seu corpo.



Tara participou do documentário "Mirror Mirror", quando falou de suas inseguranças e de seu vício em plástica, e do reality show "Botched", em que pediu para os médicos do programa aumentarem ainda mais seus seios. Eles se recusaram operá-la.

Com informações do g1.