Barbie Baby: tema de 3 meses de Lua encanta o público

No último domingo (9), a pequena Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, completou 3 meses de vida. O tema de mêsversário escolhido da vez foi Barbie.

Viih usou uma fantasia de Barbie, e seu companheiro Eli, vestiu-se de Ken. Sendo assim, a filha do casal, era a boneca, que inclusive, posou dentro de uma caixa da tão conhecida Barbie.

A decoração sempre requintada e acessórios completos, fizeram parte de mais uma comemoração desta família.

Os temas anteriores foram: Monstros SA, para o 1º mês, e 'Xou' da Lua, para o 2º mês, representando a época famosa de Xuxa para baixinhos.

A empresária e influenciadora, conheceu Eliezer no reality show Big Brother Brasil 21, onde Eli teve relacionamentos com outras participantes, mas não com sua atual companheira. O relacionamento deles foi acontecer fora do BBB21, não demorou muito para Viih engravidar após o anuncio do namoro dos dois.

