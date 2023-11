Bárbara Evans se derrete ao exibir o rosto dos gêmeos recém-nascidos

Nesta quarta-feira (29), a influenciadora digital Bárbara Evans atualizou os seguidores nas redes sociais sobre o estado dos filhos gêmeos recém-nascidos, Antônio e o pequeno Álvaro, que está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva. A modelo ainda encantou ao exibir detalhes dos rostinhos dos meninos.

Através do stories do Instagram, Bárbara contou que passou por mais uma noite desafiadora com Antônio, que já está no quarto com os papais: "Bom dia, mamãe apareceu por aqui. Essa noite foi puxada porque Antônio não quer sair do peito da mamãe. Ele acorda duas horas da manhã e não tem quem o faça dormir mais”, iniciou e mostrou o rosto do pequeno tirando uma soneca.

“Tenho boas notícias! Hoje o Álvarozinho tirou um negocinho que fica soprando ar. Tirou e está respirando super bem, só está com uma sondinha para tomar leitinho. Hoje ele fica em observação e amanhã ele está no quarto com a gente! Tomei banho já, passei um troço na cara e vou lá ver ele”, disse a mamãe coruja, que exibiu o rostinho do bebê.

