Barbára Evans revela 'sintoma' inusitado durante gravidez

A modelo Bárbara Evans compartilhou seus seguidores um sintoma inusitado que vem sentindo durante a gravidez. Ela e o marido, Gustavo Theodoro, estão à espera do primeiro bebê após meses de processo de fertilização in vitro. Conforme a filha de Monique Evans, o grande problema que ela tem enfrentado é o "bode" que sente das pessoas nas redes sociais.

"Eu grávida estou pegando bode das pessoas no Instagram. Vocês acreditam? Estou parando de seguir um monte de gente porque eu pego bode. Eu vejo os stories, e, menina, fico com uma preguiça, um enjoo, e paro de seguir. Depois eu vou voltar, porque gosto das pessoas, mas fico enjoada com as pessoas. Meu Deus do céu, isso é normal?", perguntou Bárbara nos stories do Instagram.

Recentemente, a modelo, que estava grávida de gêmeos, anunciou que perdeu um dos bebês. "Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais. Deus escolheu assim, então a gente tem que aceitar", contou em seu perfil na rede social. "Estou chorando aqui pela primeira vez, mas estou calma, estou bem, porque Deus sabe o que é melhor para todo mundo."

Com informações do site do SBT.