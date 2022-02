Da Redação

Bárbara chora ao ser avisada sobre risco de expulsão BBB22

A Festa Jogos reservou diversos momentos que ecoaram na casa do BBB22. Durante o evento, Bárbara bebeu demais e exagerou em uma brincadeira com Eslovênia. A gaúcha arrastou a pernambucana até a sala e assustou os outros participantes do reality, que ficaram preocupados com a integridade física da morena.

De imediato, Jade Picon repreendeu Bárbara e Eslô também aproveitou para reclamar. “Parou, Bárbara”, disse a modelo. “Não faço mais nada agora. Tudo que eu faço é ruim”, reclamou a gaúcha. Pedro Scooby, então, chamou a sister para voltar para a sala, que se recusou e continuou no sofá.

A câmera da Globo chegou a dar um zoom em Eslovênia, que estava apontando para sua perna, aparentemente arranhada. Jade Picon, então, alertou Bárbara. “Vai ser expulsa por agressão sem querer aí eu quero ver”, pontuou. “Eu vou te agredir, daí eu quero ver”, disparou a loira, visivelmente alcoolizada. “O que fiz é agressão agora?”, completou.

Antes de sair, irritada, a modelo de Novo Hamburgo (RS) ouviu que não havia sido agressão e, também, conselho dos outros participantes. Ela foi para o quarto Lollipop, deitou na cama e começou a chorar. Entretanto, ela ainda voltou para a festa um tempo depois para dançar com Brunna Gonçalves na pista.

Com informações: Metrópoles