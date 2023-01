Bárbara Borges e Iran Malfitano trocam beijos no Réveillon

Da Redação

Campeã de A Fazenda, Bárbara Borges apareceu com o ator nas redes sociais nos últimos minutos de 2022.

Está rolando! Depois de se aproximarem durante A Fazenda 14, Bárbara Borges e Iran Malfitano passaram o Réveillon juntos. A campeã do reality show da Record TV compartilhou um vídeo em que troca um beijo com o ator minutos antes da chegada de 2023.

Desde a saída de Bárbara de A Fazenda, vinham se intensificando as especulações sobre um possível relacionamento dela com Iran. Agora, portanto, o beijo que ela mostrou no stories confirma que estão juntos.

Bárbara, vale lembrar, foi casada com o administrador Pedro Delfino entre 2013 até 2020, com quem tem dois filhos.

Bárbara Borges e Iran Malfitano se beijam no ano novo pic.twitter.com/xnbZsPEg31 — Só Mídias (@MidiasSo) January 1, 2023





Com informações: Metrópoles

