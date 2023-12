Banhos e simpatias para atrair boas energias e amor em 2024

Siga o TNOnline no Google News

Faltando poucos dias para a virada de ano, muita gente está em busca de simpatias para garantir sucesso e prosperidade em 2024. Confira os banhos e simpatias para começar o ano com boas energias.

Banho da paz

Alevante

Alecrim do reino

Manjericão

Poejo

Patchouli

Banho do descarrego

Tipi

Sal grosso

Alho

Arruda macho

Banho para o amor

Pétalas de rosa de qualquer cor

Três colheres de mel

Um litro de água de arroz

Modo de preparo: Misture tudo e após o seu banho normal, tome um banho de cabeça com este preparo, pedindo a abertura e o encontro de um amor verdadeiro. Depois junte as pétalas e jogue no mar

Cores do ano

Verde-limão

Laranja-pêssego

Simpatia contra mau olhado e espíritos obsessores

A pessoa deve usar o objeto com a figura da triquetra, que também representa o infinito. Este amuleto protege contra inveja , mau olhado e espíritos obsessores. Além de impulsionar a resolução de situações difíceis. A pessoa também pode usar uma chave, que deve ser comprada especialmente para ser utilizada durante a virada. Isso fecha o corpo para maus espíritos, facilita conquistas e encerra ciclos.

