Banda Cine reacende boatos de volta após post nas redes sociais

Os fãs ficaram animados com uma publicação do grupo Cine, que fez sucesso entre os jovens há mais de 10 anos. Após encerrar as atividades em 2016, a banda reaqueceu os rumores de retorno.

continua após publicidade

Nas redes sociais, o grupo formado em 2007 com DH Silveira, Pedro Caropreso, Danilo Valbusa, Bruno Prado e David Casali, apagou os posts do perfil e compartilhou um teaser enigmático ao som de um dos sucessos, Garota Radical.

Cine também tem sucessos como As Cores, Vem Aqui, Praia e Sol, Dance e Não se Canse. Foram eleitos Banda Revelação do Ano no Prêmio Multishow em 2009, e lançaram três álbuns: Flashback! (2009); Boombox Arcade (2011); Verano (2013).

Nos comentários, os seguidores se animaram com a possível volta. "Pelo amor de Deus, não fiquem fazendo enigma. As fãs estão velhas, não podemos passar por isso", "Gente só os fãs antigos dominando os comentários, a gente esperou muito por isso", "Voltando aqui pra ver se não era um sonho meu", disseram.

