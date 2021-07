Da Redação

Band tenta trocar Show da Fé para ter Faustão

Para levar o novo programa de Fausto Silva ao horário noturno em janeiro de 2022, a Band estaria negociando com o missionário R.R. Soares para que o Show da Fé, exibido em horário nobre desde 2003, passe a ocupar a faixa da madrugada na emissora.

De acordo com o site Notícias da TV, a ideia é que Soares ocupe o horário entre 1h30 e 3h45, enquanto Faustão ficaria no ar das 20h30 às 22h.

Atualmente, este horário da madrugada é ocupado por reprises jornalísticas. Até 2019, a Igreja Universal comprava o horário e, caso não dê certo a negociação com o evangélico, Faustão poderá ter uma atração aos domingos e em outro dia da semana, ao invés de diariamente.

Ainda de acordo com a reportagem, a Band quer manter Soares na programação por dois motivos: o financeiro e gratidão ao evangélico.

Ao vender parte de sua madrugada, a Band consegue manter pelo menos uma porção do que já fatura com o pastor no horário nobre. Além disso, com a soma que Fausto Silva deverá trazer para a emissora pelo seu alto prestígio comercial, o dinheiro faturado pode ser ainda maior do que o previsto.

