Da Redação

Band fecha acordo com humorista Leandro Hassum

A Band fechou com um novo reforço para seu elenco de apresentadores: Leandro Hassum. De acordo com o Notícias da TV, a emissora está disposta a reformular a programação e incomodar SBT e Record na briga pela vice-liderança do Ibope em 2022.



Conforme o site, o humorista e a emissora já entraram em um acordo, e o contrato deve ser assinado até o final de outubro.

Ele se juntará a reforços como Fausto Silva e o quarteto Tatola Godas, Ricardinho Mendonça, Dennys Motta e ngelo Campos, do antigo Encrenca, que deixou a RedeTV! para assumir o programa Perrengue.