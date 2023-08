Balltze, cachorro famoso por meme, morre aos 12 anos

Siga o TNOnline no Google News

O cachorro Balltze, conhecido mundialmente por se tornar um meme na internet, morreu nessa sexta-feira, 18 de agosto, aos 12 anos. A informação foi confirmada pelos tutores do cãozinho através do Instagram.

O animal da raça shiba-inu enfrentava, desde 2022, uma pancreatite que acabou se agravando com o tempo. Ele morreu durante uma cirurgia para o tratamento da doença.

No texto da publicação, a tutora afirma que Ball Ball (apelido do pet) foi muito amado e pediu aos seguidores que não fiquem tristes, mas que se lembrem de toda a alegria que ele trouxe ao mundo.

“Eu acredito que agora ele está correndo livre no céu com um monte de comida gostosa e novos amigos. Ele sempre vai estar no meu coração”, disse.

