Baby Blues: entenda o transtorno emocional de Lore Improta

dançarina Lore Improta

A dançarina Lore Improta (29) revelou ter sido diagnosticada com Baby Blues, um transtorno emocional que pode acometer mulheres no período pós-parto. Em conversa ao Vênus Podcast, a artista afirmou que, após o nascimento de sua filhaLiz (2), em 2021, ela se sentiu "muito fragilizada, muito mal".

Lore Improta não é a única mãe a passar pelo processo no pós-parto. Segundo Luana Galleano Mello, coordenadora do curso de psicologia na faculdade Anhanguera, a reação é bastante comum para muitas mulheres, já que a gravidez é um período repleto de mudanças, que tangem as partes físicas e emocionais do corpo feminino. As informações são da Revista Caras.

É comum que gestantes se sintam ansiosas, estressadas e tristes durante o período. A profissional afirma ser importante ter o acompanhamento psicológico durante o período gestacional, já que a prática ajuda as futuras mães a desenvolverem uma rede de apoio sólida, com pessoas que ajudarão no pós-parto e durante a gravidez também.

"As mulheres precisam se sentir confortáveis para compartilhar seus medos e inseguranças com o terapeuta e pessoas ao seu redor, o que oferecerá a ela um espaço seguro e acolhedor para que possa expressar suas emoções sem julgamento e que as acolham para além da gravidez", acrescenta a professora.

A professora diz que algumas práticas saudáveis também podem ajudar durante este período. Ter boas refeições, com alimentos nutrientes e vitaminas essenciais para a saúde mental ajudam a manter o corpo e a mente mais saudáveis. Além disso, é importante praticar atividades físicas adequadas para a gestação, o que pode ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade, e melhorar o sono.

Dormir bem, em um ambiente tranquilo e confortável, também é uma prática que pode ajudar. Além disso, praticar técnicas de relaxamento, como meditação, yoga e exercícios de respiração também auxiliam a reduzir a ansiedade e o estresse, além de promover a sensação de bem-estar no corpo da gestante.





