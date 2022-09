Avril Lavigne chega ao Brasil para turnê e show no Rock in Rio; veja

Da Redação

Os fãs brasileiros estão em polvorosa com a quantidade de cantores internacionais que estão se apresentando no país após o fim do isolamento pela pandemia da Covid-19. Depois do primeiro final de semana do Rock in Rio, na manhã desta terça-feira (06), Avril Lavigne chegou em São Paulo.

A cantora, de 37 anos, publicou uma foto da cidade nos stories do seu perfil do Instagram. A artista chegou em solo brasileiro por volta das 11h. "Finalmente posso dormir", celebrou e brincou a artista.

Avril se apresenta na capital paulista nesta quarta-feira (07), dia comemorativo da Independência do Brasil, no Espaço Unimed. O show faz parte de sua turnê.

Já no dia 09 de setembro, sexta-feira, a cantora amada pelos fãs se apresenta no Palco Sunset, no Rock in Rio. Também na sexta, se apresentam Jão, Green Day, Fall Out Boy, Capital Inicial, entre outros.





Fonte: Informações Revista Quem.

