Avião de Neymar faz pouso de emergência em Boa Vista; saiba mais

Para evitar risco de despressurização, a aeronave desviou a rota original e pousou por volta das 2h da madrugada

Na madrugada desta terça-feira (21), o avião que trazia o jogador Neymar dos Estados Unidos para São Paulo precisou fazer um pouco de emergência no Aeroporto Internacional de Boa Vista, capital do Estado de Roraima. Por volta das 12h30, horário de Brasília, a aeronave ainda estava parada na pista.

O pouso não programado ocorreu após um problema no para-brisa, apurou o ge.com. Para evitar risco de despressurização, a aeronave desviou a rota original e pousou por volta das 2h da madrugada. Pelo sistema de monitoramento Flight Radar, o avião saiu de Las Vegas, passou pela Flórida, Barbados e, por fim, aterrissou em Boa Vista.

De acordo com informações, estavam a bordo, além de Neymar, a namorada dele, Bruna Biancardi, a irmã, Rafaella, e alguns amigos. Todos passaram a noite na capital de Roraima.

A reportagem do g1 entrou em contato com colaboradores do aeroporto que informaram que um jatinho saiu de São Paulo com destino à Boa Vista para buscar o atacante do PSG. O aeroporto não divulgou informações sobre o caso e orientou procurar a equipe do jogador.

Nas redes sociais, a tag "avião do Neymar" ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Perfis de fãs do jogador publicaram fotos nas quais o brasileiro aparece junto a funcionários que seriam do aeroporto de Boa Vista.

Na vinda dos Estados Unidos ao Brasil o avião do Neymar precisou fazer um pouso de emergência em Roraima, Brasil. Apesar do susto, nada de mais grave aconteceu ❤️🙌🏽 pic.twitter.com/go8ZHQhJN2
June 21, 2022





Fonte: Informações do g1.