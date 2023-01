Avião de Elvis que homenageia filha tem cinto banhado a ouro

Da Redação

A filha de Elvis, Lisa Marie Presley, morreu na última quinta-feira (12)

Elvis Presley, considerado o rei do rock, possuía sua própria frota de aviões e batizou uma das aeronaves com o nome de sua filha, Lisa Marie Presley, que morreu aos 54 anos na quinta-feira (12), como forma de homenagem. As informações são do Uol.

Conheça o jato Lisa Marie:



O Convair 880 está em exposição desde 1984 em Graceland, antiga mansão do astro, em Memphis (Tennessee - EUA)

Apelidado de "Graceland Voadora", o jato pode ser visitado por dentro

O Lisa Marie foi comprado em 1975, dois anos antes da morte do rei do rock

À época, ele pagou à antiga dona do avião, a companhia aérea Delta, um montante de US$ 250 mil, o equivalente a cerca de R$ 7,3 milhões em valores atualizados

Segundo veículos de imprensa internacionais, ele ainda gastou mais cerca de US$ 300 mil (R$ 8,4 milhões em valores corrigidos) para personalizar o Lisa Marie posteriormente

Essa conversão inclui dois lavabos, um lounge, uma sala de conferências, uma sala de estar que podia ser convertida em um quarto de hóspedes e uma suíte privativa

Os sofás do avião são de camurça, e as fivelas dos cintos de segurança, entre outros acessórios, são banhados a ouro

Ele ainda conta com detalhes dourados nas pias dos banheiros, e as mesas são cobertas de couro.

O Convair de Elvis Presley possuía um sistema de som, televisão e telefone a bordo, o que é comum hoje em dia, mas não na época

Suíte principal do Lisa Marie, um Convair 880 que pertenceu a Elvis Presley

Após a morte do cantor, o quadrimotor foi vendido, retornando para exposição em Graceland apenas em 1984 após acordo com seus então proprietários

Ficha Técnica do Lisa Marie

Modelo: Convair 880

Apelidos: Graceland Voadora, Hound Dog I e O Orgulho das Linhas Aéreas Elvis Presley

Comprimento: 39,4 metros

Altura: 11 metros

Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 36,36 metros

Velocidade: 990 km/h

Tripulação: Três

Capacidade: Até 28 pessoas

