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RIO GRANDE DO NORTE

Avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista e pega fogo durante pouso

Acidente aconteceu na madrugada deste domingo (13) em Parelhas; apresentações do artista que aconteceriam em Pernambuco foram canceladas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista e pega fogo durante pouso
Autor Foto: REPRODUÇÃO/CORPO DE BOMBEIROS

Um jato executivo que transportava o cantor Rey Vaqueiro e outras sete pessoas saiu da pista e pegou fogo durante o pouso na madrugada deste domingo (13), no município de Parelhas, na Região do Seridó, no Rio Grande do Norte. Apesar de a aeronave ter sido completamente destruída pelas chamas, todos os ocupantes conseguiram sair a tempo e não houve registro de feridos com gravidade.

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De acordo com informações preliminares, o avião teria perdido os freios no momento da aterrissagem, ultrapassando os limites da pista e parando em uma área próxima a uma mata. O fogo teve início nas duas turbinas do jato e exigiu uma intensa mobilização do Corpo de Bombeiros, que levou cerca de cinco horas de trabalho ininterrupto para conseguir controlar totalmente o incêndio.


Avião com cantor Rey Vaqueiro sai da pista e pega fogo durante pouso
AutorJato executivo que transportava o cantor Rey Vaqueiro e outras sete pessoas - Foto: REPRODUÇÃO

A bordo do jato estavam o artista, cinco passageiros da equipe, além do piloto e do copiloto. Todos receberam atendimento médico preventivo logo após conseguirem evacuar o avião. Rey Vaqueiro tinha uma apresentação marcada na cidade potiguar e seguiria com a agenda no final de semana, mas, devido à gravidade do susto, a equipe do cantor decidiu cancelar os shows que seriam realizados ainda neste domingo nas cidades de Custódia e Canhotinho, ambas em Pernambuco. Um comunicado informou que as novas datas das apresentações serão divulgadas em breve.

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Dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) apontam que a aeronave operava de forma regular, com o certificado de aeronavegabilidade válido até maio de 2027. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já foi acionado pelas autoridades locais e ficará responsável pela perícia e investigação das causas exatas que levaram à perda de controle do jato.

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