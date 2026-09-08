'Avenida Brasil 2' é anunciada como a próxima atração da faixa das nove da Globo

Anúncio oficial do título e do mês de estreia foi feito pela TV Globo durante a exibição de 'Quem Ama Cuida'

A TV Globo anunciou oficialmente, na manhã desta terça-feira (8), que a novela Avenida Brasil 2 será a próxima atração da faixa das nove. A produção, que é uma continuação direta do fenômeno de audiência exibido originalmente em 2012, tem estreia confirmada para janeiro de 2027.

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O novo folhetim ocupará o horário nobre da emissora em substituição a Quem Ama Cuida, atual atração do horário. A revelação do título e da data de lançamento ocorreu em meio à expectativa do público pela transmissão do centésimo capítulo da trama atual.

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Foto: Divulgação TV Globo Foto: Divulgação TV Globo



