Auxiliar de Henrique & Juliano vai para a UTI após acidente

Um auxiliar técnico da dupla sertaneja Henrique & Juliano precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser eletrocutado. O acidente ocorreu durante a montagem da estrutura de um show em Águas Lindas de Goiás (GO).

A vítima, identificada como Felipe Augusto de Andrade, de 28 anos, foi levada ao hospital de Goiânia logo após o ocorrido.

Por meio de uma nota, a assessoria da dupla disse que o estado de saúde do rapaz é "estável". O incidente, de acordo com o comunicado, foi causada por um vazamento de energia no grid do palco. Após o ocorrido, o funcionário foi “prontamente levado para o hospital Bom Jesus e devidamente atendido por uma equipe médica que, mais tarde, sugeriu sua transferência para Goiânia”. O caso aconteceu no último sábado (27).

Ainda de acordo com a assessoria, Felipe estava com todos os equipamentos de segurança.

No momento do acidente, Henrique & Juliano estavam em casa, no Tocantins. A dupla está prestando assistência ao funcionário e à família dele, conforme a assessoria. Quando a dupla soube do ocorrido, eles providenciaram um avião UTI para transferi-lo à capital goiana “com mais agilidade, conforto e segurança”.

