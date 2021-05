“Ausência avassaladora”, diz Thales Bretas

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Em entrevista ao Fantástico na noite deste domingo (9/5), Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, falou não apenas sobre o sofrimento de perder o homem da vida dele, mas celebrou o amor que os dois construíram por sete anos.

“Ele estava presente em todos os ambientes. Agora, é uma ausência avassaladora. É um silêncio que vai fazer parte da minha vida”, disse ele à repórter Renata Capucci. Thales diz que está ainda no processo de aceitação, mas não deixa de ser grato pelo tempo que os dois ficaram juntos.

“Ele vai ser, para sempre, o amor da minha vida”, garantiu. Thales também falou sobre Romeo e Gael, filhos do casal. “Vou amá-los por nós dois. E, onde ele estiver, sei que vai amá-los também. Gostaria dele aqui para me ajudar a educá-los porque o Paulo era uma das pessoas mais íntegras e generosas que já conheci”, completou.

Bretas, que nasceu em Belo Horizonte e é médico, contou que conheceu o ator quando fazia residência no Rio de Janeiro. No começo, temeu manter uma relação com um famoso, mas o amor falou mais alto e, até hoje, o casamento dos dois é tido como uma inspiração para casais LGBTQIA+ em todo o país. “Foi o dia mais feliz da minha vida”, frisou.

Por, Metrópoles