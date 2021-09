Da Redação

Atriz Vitória Strada é assaltada no Rio de Janeiro

Vitória Strada, foi vítima de assalto à mão armada no Rio de Janeiro. A atriz usou seu perfil no Instagram para contar o ocorrido. De acordo com a global, ela foi rendida em uma mercadinho que costuma ir frequentemente.

"Gente, estou passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a Deus não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem. Então, por enquanto, estou sem celular. Se cuidem", disse ela.

Horas antes, a artista contou que desembarcou no Rio de Janeiro após uma viagem de São Paulo e resolveu ir até o mercadinho.

Com informações: R7