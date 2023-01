Atriz Sheila Mello posa de topless em rio e faz reflexão; veja

Da Redação

A atriz Sheila Mello

A atriz Sheila Mello compartilhou alguns cliquem em que aparece tomando um banho de rio de topless. A artista aproveitou a publicação no seu perfil do Instagram, nesta quinta-feira (26), para fazer uma reflexão.

"Estou num processo forte e dolorido essa semana no Tantra Camp, onde olhei nos olhos dos meus fantasmas e com a força das deusas me limpei, me nutri, cortei muitas cabeças (metaforicamente), inclusive a minha. Cansa procurar fora, a felicidade, o amor, a segurança, a aprovação! É potente saber que o que precisamos tá mais perto do que imaginamos, tá dentro! É aqui! É em nós!", escreveu a atriz, na legenda.

Nos comentários, fãs e amigos da artista incentivaram o seu processo de autoconhecimento e evolução. "2023 é ano de renascimento, ou renasce agora, ou morre para si mesmo! Lindo processo, apesar de dolorido, necessário", escreveu uma. "Amadurecimento e valorização pessoa", parabenizou outro seguidor.

