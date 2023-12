Atriz Queta Lavat, de 'Rebelde' e 'A usurpadora', morre aos 94 anos

Siga o TNOnline no Google News

Queta Lavat, atriz que integrou uma série de novelas e séries de sucesso, morreu aos 94 anos, segundo divulgado pela imprensa mexicana nesta segunda-feira (4). A informação foi divulgada por meio das redes sociais pelo secretário de turismo do país, Miguel Torruco Marqués.

"Minha esposa Gloria e eu lamentamos a sensível morte de nossa querida Queta Lavat, sem dúvida uma atriz extraordinária da Idade de Ouro do cinema mexicano. Nossas mais profundas condolências à sua família e amigos", disse Torruco na legenda da publicação.

Mi esposa Gloria y yo lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra muy querida Queta Lavat, sin duda extraordinaria actriz de la Época de Oro del cine mexicano. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/64GuT31XLf
December 4, 2023

Queta atuou em diversas novelas conhecidas, como "A usurpadora", em que ela interpretou a personagem vovó Piedade, "Coração indomável", em que ela fez Lucrecia, e o fenômeno "Rebelde", onde deu vida a Angelita.

A atriz possuía filhos, netos e até bisnetos. Nas redes sociais, fãs lamentaram a perda da artista e prestaram homenagens. "Uma grande perda, descanse em paz", escreveu um internauta no Twitter. "Ai, não... Ela me lembrava da minha avó, elas eram muito parecidas", lamentou outro perfil no Instagram. "Que má notícia, uma excelente atriz e uma pessoa melhor ainda. Grande abraço para a família", escreveu um terceiro.

A causa da morte de Queta não foi revelada.

Nas redes sociais, Queta compartilhava momentos de sua vida privada e até ensinava algumas receitas aos fãs. "O que vocês acham de um delicioso caldo de feijão para curtir com a família nesta sexta-feira? Estou compartilhando minha receita com vocês. Espero que gostem", escreveu na última postagem no TikTok, em março deste ano.

