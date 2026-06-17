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LUTO NO CINEMA

Atriz que fez Samara, de 'O Chamado' e dublou Lilo & Stitch morre aos 35 anos

Daveigh Chase contraiu meningite e morreu vítima de falência múltipla dos órgãos

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 20:55:34 Editado em 17.06.2026, 20:55:29
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Atriz que fez Samara, de 'O Chamado' e dublou Lilo & Stitch morre aos 35 anos
Autor No cinema, destacou-se em filmes de terror ao interpretar Samara Morgan em O Chamado (2002) - Foto: Reprodução

A atriz dubladora Daveigh Chase, 35 anos, que deu voz à personagem Lilo Pelekai na animação Lilo & Stiytch, morreu nesta terça-feira (16) vítima de falência múltipla dos órgãos. Segundo o TMZ, ela contraiu meningite que provocou infecção na corrente sanguínea e sepse. O namorado informou que foi internada em hospital de Los Angeles no início do mês após apresentar desnutrição.

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Daveigh conquistou projeção internacional ao dublar Lilo Pelekai na animação Lilo & Stitch (2002) da Disney. Ela também deu voz a Chihiro Ogino na versão em inglês de A Viagem de Chihiro.

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No cinema, destacou-se em filmes de terror ao interpretar Samara Morgan em O Chamado (2002). A atuação lhe rendeu o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards de 2003.

Na televisão, trabalhou na série Big Love da HBO, entre 2006 e 2011, interpretando Rhonda Volmer em 32 episódios da produção que acompanha a rotina de uma família mórmon fundamentalista e polígama.

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Cinema Daveigh Chase dublagem Lilo e Stitch O Chamado
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