Atriz mostra como está seio após prótese de silicone explodir

Sophie fez uma vaquinha para fazer cirurgia de recontrução mamária

Sophie Anderson chocou os internautas ao mostrar como ficou o seio esquerdo após uma explosão da prótese de silicone. O caso aconteceu em março deste ano e está repercutindo novamente por conta de imagens inéditas disponibilizadas pela atriz pornô.

No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver pus de um buraco formado no seio da atriz. O problema surgiu depois da última cirurgia de Sophie feita na Bélgica, quando ela teve uma infecção que ocasionou o rompimento da prótese.

“Eu só queria dar uma atualização sobre o meu seio. Olha, já está escorrendo. Os implantes foram colocados pelo belga. Ele os colocou de forma errada porque eu tinha um buraco lá. Ele deveria ter dito: ‘Não, eu não vou operar’. Eu posso ter isso confirmado por muitos outros cirurgiões também, então o que aconteceu é que eu tenho este da frente escorrendo, e este apareceu também ontem à noite. Tudo isso está tentando sair”, explicou ela mostrando os buracos no seio repleto de fluidos.

Sophie pede ajuda para os seguidores e fez uma página no GoFundMe para conseguir uma vaquinha e fazer uma cirurgia de reconstrução mamária no valor de R$ 237,5 mil. A campanha arrecadou mais de R$ 78 mil. Sophie também explicou que para deixar os peitos simétricos, ela usa um saco de farinha e está tendo a ajuda do marido e dos quatro filhos nesse momento difícil.

Com informações do Metrópoles.

