Atriz Maria Zilda expõe mal hálito de ator da novela Mar do Sertão

Maria Zilda

Maria Zilda é um dos grandes nomes da história da Globo e é conhecida por não poupar os colegas com quem já trabalhou na Globo. Durantes uma, das milhares de lives que ela fez durante a pandemia, ela expôs o que acontecia com famoso ator que hoje trabalha em ‘Mar do sertão’.

Ela trabalhou com esse ator em “Bebê a Bordo”, de 1988, e reclamou de um problema dele, dizendo que ele aparecia nas gravações com mal hálito.

No Instagram, a intérprete de Ângela contou como foi a experiência de trabalhar com José de Abreu, que está estrelando o coronel em Mar do Sertão. “Eu tinha uma paixão na trama. E nas cenas só apareciam os pés do personagem porque era tudo fruto da minha imaginação. Até que decidiram quem seria o ator [para interpretar]. Foi decidido que seria o José de Abreu”, iniciou.

MAU HÁLITO E FEDENDO

Mas, Maria Zilda não perdoou o mau hálito do colega de elenco, principalmente porque era par romântico dele e tinha que beijá-lo. “Ele estava numa fase muito doida. Bebia demais. E ele estava tão compulsivo que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado numa árvore, um de costas para o outro. Você sabe que ele obrigava o contrarregra a dar a cachaça na boca dele”, entregou.

A atriz chegou a dizer que era insuportável ter que lidar com essa situação envolvendo o ator de “Mar do Sertão”. “Então, cara, quando era cena de beijo… Porra, a pessoa que fuma pra caramba. Sabe?”, exclamou. “A pergunta foi: você já beijou alguém com bafo? Já! Era uma coisa insuportável”, detonou.

Maria Zilda afirmou que José de Abreu era um “bicho”, e que em algumas cenas tinha que contracenar com ele, que estava suado, fedendo, com cheiro de bebida e de cigarro.

Com informações: TV Foco

