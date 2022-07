Atriz Maria Fernanda, filha de Cecília Meireles, morre aos 96 anos

Da Redação

atriz Maria Fernanda, filha da poetisa Cecília Meireles, morreu no sábado (30)

A atriz Maria Fernanda, filha da poetisa Cecília Meireles, morreu no sábado (30), no Rio de Janeiro, aos 96 anos. Ela estava internada desde terça-feira (26) na Casa de Saúde São José, no bairro Humaitá, na zona sul da capital fluminense. Segundo informou a unidade médica, ela não resistiu a uma pneumonia bacteriana.

Maria Fernanda deu significativa contribuição para a teledramaturgia e para o teatro brasileiro. Participou de novelas marcantes como Gabriela (1975) e Pai Herói (1979), ambas na Rede Globo, e Dona Beija (1986), exibida pela Rede Manchete. No cinema, integrou o elenco de diversas produções. Em 1995, interpretou a Rainha D. Maria I no longa-metragem Carlota Joaquina, Princesa do Brazil. Seu último filme foi O Quinze (2004), baseado na obra de Rachel de Queiroz.

Sua iniciação na carreira de atriz se deu no teatro, interpretando a personagem Ofélia, na primeira montagem de Hamlet feita no Brasil em 1948. Aprimorou seus conhecimentos estudando na França e, posteriormente, retornou ao Brasil onde interpretou textos de diversos autores como Nelson Rodrigues, Tchekhov e Bertolt Brecht.

Seu trabalho nos palcos lhe rendeu diversas premiações. Foi reconhecida como melhor atriz em 1963 na primeira edição do Prêmio Moliére pela personagem Blanche DuBois, da peça Um Bonde Chamado Desejo, escrita por Tennessee Williams e dirigida por Augusto Boal. Voltaria a ser agraciada na edição de 1970, pela sua interpretação em O Balcão, obra de Jean Genet, dirigida pelo argentino Victor Garcia.

Carioca, Maria Fernanda era a filha caçula de Cecília Meireles. Suas duas irmãs - Maria Elvira e Maria Mathilde - também já faleceram. As três eram filhas do pintor português Fernando Correia Dias, primeiro marido da poetisa. Ele se suicidou quando Maria Fernanda tinha 10 anos de idade.

A atriz casou-se duas vezes. Seu único filho, Luiz Heitor Fernando Meireles Gallão, é fruto do primeiro matrimônio ocorrido entre 1956 e 1963 com o cineasta Luiz Gallon, falecido em 2002. Entre 1963 e 1968, ela foi casada com o escritor e pintor Oscar Araripe, atualmente com 81 anos.

