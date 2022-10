Atriz Fernanda Montenegro é alvo de ataques após declarar apoio a Lula

Da Redação

A atriz utilizou as redes sociais para declarar apoio ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva

A atriz Fernanda Montenegro está sendo alvo de ataques e fake news após dizer que irá votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. O petista e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, disputam à Presidência do Brasil, e o segundo turno das eleições 2022 acontece no dia 30 de outubro.

Após se manifestar seu apoio ao ex-presidente, a artista recebeu diversos xingamentos e viu seu nome em notícias falsas, que alegavam que ela havia morrido.

Vários artistas estão se posicionando politicamente nestas eleições e com Montenegro não foi diferente. Ela utilizou seu perfil do Instagram para declarar o voto em Lula.

"Voto em Lula na esperança de um Brasil com educação, com saúde, e na defesa da natureza. Voto em Lula na esperança do real atendimento à ciência, à cultura, à cultura das artes. Em nome da democracia, para presidente, Lula", publicou.



Entre os comentários na publicação, há mensagens como: "É para voltar a lei Rouanet", "será cúmplice da corrupção", "sempre os 'globais' no desespero".



Outros chegaram a debochar: "Grande coisa você. Se fosse Deus, aí era outro nível mais alto", "que pena, alguns acreditando nesses artistas gananciosos", "que decadência", "misericórdia, você está caduca?".

No Twitter, algumas pessoas disseminaram informações como se a atriz estivesse morta - o que é falso.

Carlinhos Maia e Bruna Marquezine também foram alvos de ataques recentemente.

Com informações do UOL.

