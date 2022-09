Atriz fala sobre relacionamento com mulher 34 anos mais jovem

Da Redação

A atriz Fafy Siqueira, de 67 anos, revelou estar em um relacionamento com uma mulher 34 anos mais jovem que ela. A revelação da artista veio à tona após ela sofrer um acidente doméstico e precisar da ajuda de sua companheira, Fernanda Lorenzoni.

Recentemente, Fafy esteve no programa Caldeirão com Marcos Mion, da rede Globo, e falou um pouco a respeito de seu relacionamento. “A Fernanda é a minha esposa há 6 anos. É legal porque eu nunca saí do armário. Sempre fui dentro do armário pra caramba. Há dois anos, me perguntaram se eu tinha caído, me machucado, e quem estava comigo. Eu cheguei na sala e disse: ‘Tô de saco cheio de mentir’ e falei a verdade: ‘com a minha esposa”, disse Fafy Siqueira.

Grande nome da TV brasileira

Siqueira tem em seu currículo, por exemplo, a série Dercy de Verdade (2012), onde interpretou a diva da TV. Ela também trabalhou em atrações humorísticas, como "A Praça é Nossa", do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), e na "Zorra Total", da Globo.

