Atriz ex-Globo sobre casos de assédio: “Vi acontecendo muitas vezes”

Maria Paula fez sucesso no Casseta & Planeta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Maria Paula, atriz que fez sucesso no Casseta & Planeta, extinto programa da TV Globo, falou sobre os casos de assédio no ambiente de trabalho. A atriz era a única mulher no elenco da atração humorística, mas revelou que não foi assediada.

continua após publicidade

“Eu tive a sorte de não ter acontecido comigo, eles eram todos super respeitosos. Mas vi acontecendo muitas vezes e a gente sabe que isso acontece e muito, não no Casseta.”.

-LEIA MAIS: Pai de Neymar recebe voz de prisão durante ação de interdição; veja

continua após publicidade

A humorista e apresentadora também desabafou sobre a situação. “Ouvia as pessoas comentarem coisas que aconteciam e eu falava: ‘Isso é um absurdo!’ A mulher precisa ter respeito em todos os lugares que estiver”, declarou em entrevista que vai ao ar no Sensacional, programa da RedeTV!, nesta quinta-feira (22/6).

Recentemente, as denúncias feitas a Marcius Melhem por atrizes da Globo se tornaram públicas e virais nas redes sociais. Vale lembrar que, ao MPT, a Globo afirmou que ele não cometeu assédio sexual.

Com informações do Metrópoles

Siga o TNOnline no Google News