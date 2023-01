Atriz diz ter visto OVNIs nos bastidores de Pantanal

Da Redação

Tânia concedeu uma entrevista ao podcast Papagaio Falante

A atriz Tânia Alves, de 69 anos, falou sobre a primeira versão da novela Pantanal, produzida em 1990 pela Manchete, durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante. Em meio à conversa, ela, que interpretou Filó, afirmou ter visto alguns objetos voadores não identificados (OVNIs) nos descansos das gravações.

"A gente saía 4 horas da manhã [para gravar], voltávamos bem cedo e nos atirávamos no rio da fazenda [onde era gravada a novela], de roupa e tudo... Chegamos a ver óvnis. A gente estava no meio do rio, e de repente um falou: 'vocês viram o que eu vi?'", disse Tânia.

"O outro falou: 'eu vi'. Tinha outros que estavam de costas, éramos uns seis... A gente voltou, maravilhado, e falou com os peões da fazenda, o pessoal que trabalhava lá. Falamos: 'nossa, nós vimos!' E eles [responderam]: 'isso aqui é constante, a gente vê toda hora'. Para eles não importa [o que é]", relata.

Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, apresentadores do podcast, a questionaram se ela tem vontade de ter contato com extraterrestres.

"Eu quero ser abduzida! Quero ir e voltar. Eu quero viver muito tempo, no mínimo 120 anos. Sei que tem coisas maravilhosas para acontecer no mundo, e uma das coisas que eu quero é ter contatos imediatos com inteligências de outros planetas", confessou.



