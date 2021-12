Da Redação

Atriz diz que Marilyn Manson ameaçou seu filho de 8 anos

Segundo informações do site Daily Mail, a atriz Evan Rachel Wood (famosa por seu papel em Westworld, da HBO) declarou que seu filho recebeu ameaças do cantor Marilyn Manson.

Depois de processar o cantor por abuso sexual, a atriz conta que o cantor ameaçou "fod**" seu filho de oito anos, segundo documentos judiciais obtidos pelo Daily Mail. A alegação foi feita em uma declaração registrada em abril como parte da batalha em curso pela custódia da atriz com o ex-marido, Jamie Ball.

Diante da ameaça, os documentos demonstram que Woods precisou reforçar a segurança da sua casa, incluindo instação de janelas com vidros à prova de bala, uma porta de aço e cerca. Depois disso, a atriz e o filho se mudaram de Los Angeles para Nashville.

“Estou muito preocupada com a segurança de nosso filho quando estiver em Los Angeles”, disse a artista segundo consta nos documentos. “Tenho muito medo do suposto infrator”, continuou, referindo-se a Manson. “Sofri ferimentos físicos e emocionais graves e traumáticos em suas mãos e temo que ele busque retaliação contra mim por testemunhar, prejudicando a mim, meu filho e membros de minha família”.

Os documentos também trazem outras afirmações da atriz. Em uma delas, uma outra vítima de Manson gravou o músico dizendo que ele havia tirado foto do filho de Evan, além de obter o número do seguro social do menino.

