Atriz de Travessia foi espancada por ex-marido e abandonou a carreira

Luci Pereira está de volta à TV após cinco anos sem convites para novelas

Luci Pereira está de volta à TV após cinco anos sem convites para novelas. Gloria Perez a escalou para Travessia para reviver a diarista Creuza, que fez sucesso em Salve Jorge, e emplacou seu quinto trabalho com a autora na Globo. Mas antes de firmar esta parceria de sucesso, a atriz enfrentou um período tenebroso em sua vida pessoal, que a obrigou a se afastar da profissão por oito anos. Com informações iG.

Ela iniciou sua carreira, ainda de forma amadora, durante a infância, atuando em produções teatrais da igreja que sua família frequentava em Campina Grande, na Paraíba. Aos 13, conseguiu fazer um curso de teatro.

Mas aos 17 ela precisou se afastar de sua grande paixão após se casar com seu primeiro marido. O excesso de ciúme do ex-companheiro a fez abrir mão do sonho de se tornar atriz profissional.

Neste período, ela foi vítima de violência doméstica e apanhava frequentemente do companheiro, principalmente quando ele ficava bêbado.

Luci teve forças para dar um basta na relação e pedir divórcio. Anos depois, ela conheceu outro rapaz, casou e teve dois filhos. Mas novamente a relação foi extremamente conturbada e ela não conseguiu se dedicar ao sonho de ser atriz.

Foi somente após romper com o segundo marido que ela conseguiu voltar à arte. E seu primeiro êxito na profissão foi o espetáculo Machos, que ficou dez anos em cartas. Na obra, ela usou suas experiências de dor e sofrimento para construir a narrativa.

A estreia na TV ocorreu somente em 2006, na novela O Profeta, quando ela já tinha 46 anos de idade. O primeiro trabalho com Gloria Perez foi no ano seguinte, na série Amazônia, de Galvez a Chico Mendes.

