Atriz de Pantera Negra morre aos 95 anos

A atriz Dorothy Stell, que participou do filme Pantera Negra, morreu na última sexta-feira (15), aos 95 anos. A informação foi confirmada por sua agente, Cindy Butler, que compartilhou a notícia por meio de um anúncio no Facebook. Segundo a publicação, ela faleceu em sua casa em Detroit pela manhã. A causa não foi divulgada.

“É com pesar que anuncio que Dorothy Stell fez sua passagem nesta sexta-feira de manhã, em sua casa em Detroit. Era assim que ela desejava. Que fosse em casa”, escreveu ela. “Obrigada, Sra. Dorothy, por me dar a oportunidade de pegar essa onda com você. Obrigada por todos os diretores de elenco que contrataram a Sra. Dorothy. Obrigada ao mundo por amá-la de longe. Recebi ligações de todo o mundo querendo entrevistar ou fazer uma foto biográfica da vida dela. Ela era muito seletiva”, publicou.

A atriz nasceu em 1926 e só começou a atuar aos 88 anos. Seus primeiros trabalhos foram em episódios da série de TV The Trouble With Going Somewhere, no filme de TV Merry Christmas, Baby e no longa Daisy Winters.

