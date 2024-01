Atriz de ‘Pantera Negra’ é atropelada e sofre ferimentos graves

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atriz Carrie Bernans, de 29 anos, precisou ser internada após se envolver em acidente de trânsito na noite de réveillon em Nova York, nos Estados Unidos. Ela, que integrou o elenco dos filmes "Pantera Negra" (2018) e "Vingadores: Ultimato" (2019), da Marvel, foi atropelada por um motorista bêbado e sofreu ferimentos graves. A família dela fez uma campanha online para arrecadar recursos para custear a internação.

continua após publicidade

Uma publicação feita no perfil do Instagram da atriz informa como o atropelamento aconteceu. Segundo a nota, Carrie estava em uma barraca de food truck quando foi atingida por um motorista embriagado, de cerca de 40 anos, que estava fugindo da polícia. Uma amiga da artista e outras pessoas no local, bem como três agentes, afirma o relato, também ficaram feridas.

- LEIA MAIS: Apucaranense relata desespero durante terremoto no Japão

continua após publicidade

“Por favor, mantenham Carrie em seus pensamentos e orações. Ela está sofrendo muito, mas está se recuperando. Ela esteve envolvida em um acidente traumático em Nova York […]. Isso a deixou inconsciente e presa debaixo da barraca. Ela estava lá sem saber o que estava acontecendo”, diz o comunicado.

Por conta do acidente, a atriz sofreu algumas fraturas e escoriações. Carrie Bernans tem um filho pequeno, Jaxon, de apenas 7 meses. Na nota publicada no Instagram, a mãe da artista afirma que o bebê “estava em segurança em um quarto de hotel com a família”.

Além das histórias da Marvel, a carreria de Carrie se destaca pela participação em filmes como "A cor púrpura" (2023), "Não! Não olhe!" (2022) e na série do streaming Apple TV, “The changeling: Sombras de Nova York”, lançada também no último ano.

Siga o TNOnline no Google News