Atriz de filmes adultos é internada após silicone explodir

A atriz de filmes adultos Sophie Anderson foi encaminhada para um hospital às pressas em Slough, na Inglaterra, após a prótese de silicone do seio esquerdo estourar. De acordo com as informações do site de notícias The Sun, o implante rompeu a pele da atriz durante o banho.

A principal hipótese é que o rompimento teria sido causado por uma grave infecção. Sophie teve sepse cinco vezes em apenas um ano, mas os médicos não perceberam que os seus implantes também haviam sido afetados.

A atriz contou que seu silicone começou a vazar e ficou aflita. Logo após isso, ela foi levada rapidamente para o Wrexham Park Hospital, no último domingo (13), porém, foi aconselhada somente a descansar. Pouco tempo depois, o seu seio esquerdo inchou e explodiu.

“Os médicos estavam realmente preocupados com minhas infecções e se isso iria para outros órgãos. O NHS (sistema de saúde público) salvou a minha vida. Quando fui para o hospital, implorei para que não removessem meu implante porque é minha carreira, estou na indústria adulta e preciso trabalhar para sustentar meus filhos. Mas depois que eles me deram alta, a pele estava inchando e estava toda preta e morrendo. Ele simplesmente caiu e então o implante estourou na pele e havia silicone por toda parte”, disse a britânica.



