Da Redação

Atriz de filmes adultos Angelina Please é encontrada morta

Uma atriz pornô, de 24 anos, foi encontrada morta em seu apartamento, em Las Vegas, Estados Unidos. O corpo foi encontrado na última segunda-feira (14), porém, a informação só foi divulgada na madrugada desta quinta-feira (17).

De acordo com as informações do tabloide norte-americano The Mirror, o corpo de Angelina Please foi encontrado em seu apartamento pela polícia após ninguém ter notícias dela por alguns dias.

Ainda conforme o site americano, um porta-voz do Clark County Medical Examiner confirmou a morte de Angelina, mas não divulgou mais detalhes, pois é um "caso pendente". A princípio, não havia sinais de crime ou violência quando o corpo foi descoberto.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

A vizinha de Angelina e também atriz de filmes adultos, Aspen Brooks, utilizou as redes sociais para lamentar o caso. "Estou sem palavras. Fui procurar minha amiga depois que ela estava desaparecida, apenas para descobrir que perdemos uma pessoa incrível. Uma das minhas melhores amigas. Minha vizinha. A pessoa com quem eu fofocaria sobre tudo. Ela tinha 24 anos e está olhando para nós agora em um lugar melhor, fazendo com que a gente saiba que tudo ficará bem", postou Aspen em seu Twitter.

Com informações da Revista Quem e The Mirror.