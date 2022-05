Atriz de Bridgerton é internada para cuidar de saúde mental

Da Redação

Nesta quinta-feira (26), a atriz Ruby Barker, que interpreta Marina Thompson na famosa série da Netflix "The Bridgerton", publicou um vídeo em seu Instagram revelando que foi internada em uma clínica, devido a sua luta contra problemas na saúde mental.

A atriz afirmou, na legenda da publicação, que chegou o momento de ser transparente com os seus seguidores e revelou estar sofrendo com isso desde Bridgerton.

“Semana de saúde mental é toda semana para mim. Para fora do meu peito. Eu sinto que não fui completamente honesta, então isso é para meus seguidores. Hora de ser transparente. Estou lutando desde Bridgerton, esta é a verdade. Obrigada a todos por me apoiarem, seu amor me sustenta”, escreveu Ruby.



No vídeo, Barker agradeceu o carinho dos familiares e fãs e agradeceu à Netflix por salvá-la. Na sequência, fez um apelo aos seguidores que estão passando por alguma questão com a saúde mental:

“Vou fazer uma pequena pausa para mim e gostaria de encorajar todos. Se você estiver lutando, faça um favor a si mesmo e faça uma pausa, pare de ser tão duro consigo mesmo. Ame você mesmo”, concluiu a atriz.

Confira abaixo o pronunciamento da atriz, em inglês:

Fonte: Informações do Metrópoles.