Da Redação

Atriz de 35 anos é morta enquanto esperava pelo filho

Uma atriz mexicana foi assassinada enquanto esperava o filho, de 11 anos, em um treino de futebol, em Cuernavaca, no estado de Morelos, no México. O crime ocorreu na terça-feira (14), porém, as informações só foram divulgadas nesta sexta (27).

continua após publicidade .

A vítima, identificada como Tania Mendoza, ficou conhecida por atuar no filme "La mera Reyna de Sur" (2003). De acordo com as informações da revista "Hola", ela foi morta por duas pessoas que estavam em uma motocicleta.

Mendoza já havia feito uma denúncia ao Ministério Público, em 2010. Na época, ela teve seu estabelecimento comercial invadida por duas pessoas encapuzadas, que a assaltaram e a ameaçaram. A atriz também foi sequestrada com o filho e o marido.

continua após publicidade .

O relato informa que os criminosos pediram uma grande quantia em dinheiro, mas acabaram deixando as vítimas em um lugar deserto. Ao chegar em casa, Tania percebeu que pertences foram roubados.