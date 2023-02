Atriz da TV Globo, Luci Pereira relata ter sido vítima de xenofobia

Da Redação

Luci atualmente vive a personagem Creusa, madrinha de Brisa, na novela Travessia

A atriz paraibana Luci Pereira utilizou suas redes sociais para relatar que foi vítima de xenofobia, no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram, na última terça-feira (31), a artista detalhou o episódio.

Natural do município do Campina Grande, no estado da Paraíba, Luci atualmente vive a personagem Creusa, madrinha de Brisa, na novela das 21 horas da TV Globo, Travessia. O crime aconteceu na Barra da Tijuca.

Na publicação, a atriz conta que foi abordada por um homem que perguntou de onde ela era. Quanto Luci respondeu o indivíduo, de aproximadamente 70 anos, disse: “Você devia voltar pra lá, lá é sua terra. Você tá fazendo o que aqui?”.

Pereira contou que essa não é a primeira vez que é vítima de xenofobia. "Olá meus amigos gravo esse vídeo com muita tristeza, pois não é a primeira vez que passo por isso. Eu lamento muito ter pessoas assim no mundo, cheias de ódio e rancor", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Para finalizar o desabafo, a artista enalteceu o povo nordestino. Em letras maiúsculas, Luci afirmou: "SOU NORDESTINA COM MUITO ORGULHO".

Veja o relato completo:





