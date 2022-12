Atriz da Globo nega affair com ex de Jojo Todynho: 'Disparate'

Da Redação

Por meio de comunicado, a jovem negou qualquer relação com Lucas

Desde o anúncio do fim do casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza, o militar vem sendo apontado como affair de inúmera famosas. No entanto, nem todas estão satisfeitas de serem colocadas no meio da polêmica.

Recentemente, Heloísa Honein, atriz da novela "Todas as Flores" da Globoplay, foi acusada de que estaria conhecendo melhor o influencer e militar. A jovem, no entanto, negou qualquer relação com Lucas.

"A assessoria de imprensa da atriz Heloísa Honein esclarece que não tem fundamento a notícia que envolve o seu nome ao do ex-marido de Jojo Todynho. Esclarece ainda que, Heloísa Honein até ver seu nome envolvido em tal disparate sequer tinha conhecimento da existência de tal pessoa. A atriz encontra-se solteira e focada em seu personagem Brenda da novela Todas as Flores, da GloboPlay", informou comunicado emitido pela assessoria da atriz.





Fonte: Informações Revista Quem.

