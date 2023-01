Atriz Claudia Rodrigues volta a ser internada após sentir fortes dores

Da Redação

Até o momento, não se sabe o que está causando as fortes dores na atriz

A atriz Cláudia Rodrigues precisou voltar a um hospital de São Paulo, nesta segunda-feira (23), após sentir novamente dores intensas de cabeça. A humorista tem 52 anos e está internada no Hospital Albert Einstein.

Cláudia deu entrada na unidade médica na última quarta-feira (18), mas foi liberada no sábado (21) para ficar em observação em casa.

De acordo com as informações da assessoria, até o momento, não se sabe o que está causando as fortes dores na atriz. "Como havia informado todos os exames e medicações foram realizados e o quadro dela só piorou. Não sabemos ainda os motivos das dores de cabeça, mas acreditamos que os médicos, através dos exames, vão conseguir estabilizar ela para que a mesma volte para o conforto da sua casa o quanto antes".

Claudia está acompanhada da sua namorada Adriane Bonato.

Em 2000, Claudia foi diagnosticada com esclerose múltipla. Desde então, ela foi internada diversas vezes e está com projeto para tratamentos alternativos.

Com informações do G1.

