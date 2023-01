Atriz Cacau Protásio celebra resultado de cirurgia: 'Sucesso'

Da Redação

A atriz Cacau Protásio

A atriz Cacau Protásio comemorou o resultado de sua cirurgia em uma publicação no seu perfil do Instagram, enquanto ainda está no hospital. No último dia 07 de janeiro, foi comunicado que a artista precisaria passar por um procedimento cirúrgico, mas sem especificar o motivo.

"Obrigada, Deus! Obrigada a todos pelas orações e pelas mensagens de carinho, deu tudo certo. Já, já estarei com 100% Cacau de volta, agora é só me recuperar da cirurgia, que foi tudo um sucesso. Obrigada, Deus! Só gratidão!", escreveu.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos famosos como a cantora Lexa, Simony, Fabiana Karla e outros famosos deixaram seus desejos por uma boa recuperação para a atriz.

Cacau precisou se afastar de sua peça teatral intitulada "100% Cacau" para realizar o tratamento médico. Em abril de 2021, a atriz chegou a ser internada e passou por duas cirurgias após um caso grave de pancreatite.





Fonte: Informações Revista Quem.

