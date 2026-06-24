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Atriz brasileira já teve as pernas seguradas por 1 milhão de dólares; saiba quem

A famosa teve pernas avaliadas em quantia milionária; só as panturrilhas tinham o valor de US$ 500 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 15:07:52 Editado em 24.06.2026, 15:07:47
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Atriz brasileira já teve as pernas seguradas por 1 milhão de dólares; saiba quem
Autor Foto: Reprodução

Se hoje o mercado publicitário cria ações inovadoras, a estrela já ditava tendências muito antes das redes sociais. Em uma entrevista bem-humorada ao videocast Conversa vai, conversa vem, da jornalista Maria Fortuna, Claudia Raia relembrou uma das campanhas mais emblemáticas da sua carreira: a época em que suas pernas de 1,10 metro foram seguradas por uma verdadeira fortuna.

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No fim dos anos 1990, durante a divulgação do seu icônico musical Não Fuja da Raia, uma seguradora avaliou as pernas da artista em impressionantes 1 milhão de dólares (o que hoje passaria facilmente dos 5 milhões de reais).

A panturrilha de meio milhão de dólares

O valor astronômico da apólice parou o Brasil na época e gerou uma repercussão gigantesca. A divisão do valor chamava ainda mais atenção:

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“Olha que maravilha! Na época, a seguradora teve essa ideia. Ou seja, só a minha panturrilha valia 500 mil dólares”, divertiu-se a atriz ao reviver o momento.

A febre em torno do assunto foi tão grande que Claudia se tornou a cara (e as pernas) do país, estrelando logo em seguida campanhas históricas para uma famosa marca de meias-calças.

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Um post compartilhado por Claudia Raia (@claudiaraia)

“Não vale mais nada!”: Atriz brinca com o fim da apólice

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Sempre esbanjando carisma e amor-próprio, Claudia Raia fez questão de deixar claro, entre risadas, que o seguro milionário ficou no passado e que hoje o cenário é bem diferente.

“Hoje ela tá aqui, muito boa, inclusive, mas não valem mais nada. Não tem ninguém que dê nenhum real por essa perna”, disse ela.

Informações: Revista Caras

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campanhas publicitárias claudia raia Entrevista e entretenimento História da publicidade Inovação no marketing Seguros inusitados
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