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Atriz apucaranense Rayssa Bratillieri estreia filme com José Loreto

Longa-metragem “Pecadora”, baseado em best-seller de Nana Pauvolih, chega aos cinemas em 26 de novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Atriz apucaranense Rayssa Bratillieri estreia filme com José Loreto
Autor Rayssa protagoniza o filme fazendo par romântico com José Loreto - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A atriz apucaranense Rayssa Bratillieri vai estrear nas telonas com o filme Pecadora, ao lado do ator José Loreto. Baseado no livro homônimo de Nana Pauvolih, o longa tem estreia prevista para 26 de novembro e acompanha a trajetória de uma mulher dividida entre os próprios desejos e as expectativas impostas pela família e pela sociedade.

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Conhecida do público por interpretar Salma na novela A Nobreza do Amor, da TV Globo, Rayssa dá vida à protagonista Isabel. A personagem vive sob a rigorosa criação do pai, Sebastião, interpretado por Marcos Pasquim, até a chegada de Enrico, papel de José Loreto, um homem sedutor que desperta nela sentimentos conflitantes.

Casada com Isaque, interpretado por Hipólyto, Isabel tenta resistir à atração por Enrico. No entanto, à medida que a relação entre os dois se intensifica, a jovem passa a questionar as escolhas que fez e o caminho que foi levado a seguir.

A trama explora os conflitos entre desejo, compromisso e liberdade individual, mostrando a jornada de autodescoberta de uma mulher que precisa decidir entre corresponder às expectativas alheias ou assumir os próprios sentimentos.

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A produção é inspirada no best-seller de Nana Pauvolih, obra que conquistou milhares de leitoras. A adaptação leva para o cinema a história de Isabel e seus dilemas amorosos, com estreia marcada para 26 de novembro.


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Cinema drama ESTREIA filme josé loreto Nana Pauvolih Pecadora Rayssa Bratillieri
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