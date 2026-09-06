Atriz apucaranense Rayssa Bratillieri anuncia noivado: "Não disse sim, disse claro"

Pedido aconteceu no Rio de Janeiro, próximo ao Cristo Redentor; artista compartilhou fotos exibindo a aliança para seus 1,5 milhão de seguidores

A atriz natural de Apucarana (PR), Rayssa Bratillieri, anunciou nas redes sociais que está noiva do fotógrafo Anthony Garcia. Conhecida do público por interpretar a personagem Salma na obra "A Nobreza do Amor", a artista surpreendeu seus seguidores neste domingo (6) ao compartilhar os registros do pedido de casamento, realizado no Rio de Janeiro.

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O momento romântico aconteceu durante um passeio do casal próximo ao Cristo Redentor. Em sua conta no Instagram, plataforma onde acumula 1,5 milhão de seguidores, Rayssa exibiu a aliança e publicou uma sequência de cliques em que os dois aparecem trocando beijos. Na legenda da publicação, a atriz celebrou a nova fase do relacionamento e revelou qual foi a sua reação ao ser surpreendida pelo companheiro. "Eu não disse sim, eu disse CLARO", escreveu.

A novidade movimentou as redes sociais da artista e rendeu diversas felicitações de fãs e colegas de profissão. Nos comentários da postagem, famosos aproveitaram para celebrar o passo dado pelo casal.



