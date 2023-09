Atriz apontada como pivô do divórcio de Sandy e Lucas se pronuncia

Bruna Guerin usou as redes sociais nesta quarta-feira (27/9) para se pronunciar após ter o nome envolvido na separação de Sandy e Lucas Lima. A atriz foi apontada como suposto pivô do fim da relação do casal, mas negou qualquer envolvimento com o músico.

“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido”, disse.

“Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, finalizou.

O ex-casal comentou na publicação da artista. Tanto Sandy quanto Lucas colocaram um emoji de publicação, dando a entender que apoiam a declaração de Bruna Guerin.

Com informações do Metrópoles.

